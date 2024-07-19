Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Vuruldu

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Eskişehir'de uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan ve ekip aracından kaçmaya çalışırken polis memurunun kendi tabancasıyla vurularak ağır yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı İlçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Evinde yakalanan ve gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli, ekip aracından kaçmaya çalışırken polis memuru H.K. ile arbede yaşadı. Arbedede polis memuru H.K., kendisine ait tabanca ile sol diz üstünden yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında 'Görevini Yaptırmamak İçin Direnme-Mukavemet' ve 'Taksirle Yaralama' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen M.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru H.K.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR