Eskişehir\'de Yasadışı Kumar Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir dernekte yasadışı kumar oynatıldığı tespit edilerek, işlemler kapsamında şüphelilere toplam 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 Şubat tarihinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. İhbar üzerine bir dernekte yapılan denetim ve kontroller neticesinde yasadışı kumar oynatıldığı tespit edildi. Dernekte bulunan 5 şüpheli şahsa 'Kumar Oynamak' kabahatinden kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 46 bin 235 TL para cezası uygulanırken, I.K. isimli şahsın 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama', 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit-Hakaret' suçlarından adli mercilere sevk edildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR