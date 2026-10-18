Eskişehir Odunpazarı'nda 2.17 promil alkollü sürücü aracı yanarken sigara içti - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda 2.17 promil alkollü sürücü aracı yanarken sigara içti

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Eskişehir Odunpazarı\'nda 2.17 promil alkollü sürücü aracı yanarken sigara içti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan biri alev aldı. 2.17 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, yanan aracını sigara içerek izlerken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Eskişehir'de kafa kafaya çarpışan iki arabadan biri alev alev yanarken, 2.17 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü otomobilinin yanışını sigara içerek izledi.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde K.U. yönetimindeki 26 EJ 076 plakalı otomobil ile D.G. idaresindeki 10 AAG 071 plakalı araba kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından 26 EJ 076 plakalı araba Metris Sokak'a çekildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü K.U.'nun 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin işlemler sürdüğü sırada, 26 EJ 076 plakalı arabanın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan arabanın yanından bir süre ayrılmayan alkollü sürücü, yakınları tarafından uzaklaştırıldı.

Çevredekilerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahale alevleri söndürmeye yetmezken, alkollü sürücü polis merkezine götürülmeden önce yanan arabasını sigara içerek seyretti. İhbar üzerine adrese intikal eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda 2.17 promil alkollü sürücü aracı yanarken sigara içti - Son Dakika
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