Eskişehir OSB\'de Fabrika Yangını Çıktı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

OSB 14'üncü cadde üzerindeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bazı çalışanların çıkan dumandan etkilendiği öğrenildi. Çalışanlar fabrikadan servislerle tahliye edilirken, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, rahatsızlanan işçilere müdahale ediyor. Yangın bölgesine çok sayıda ambulans geldiği gözlendi. - ESKİŞEHİR