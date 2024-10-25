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Esnaftan teröre Türk bayraklı tepki

Esnaftan teröre Türk bayraklı tepki Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı.

25.10.2024 00:42
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Esnaftan teröre Türk bayraklı tepki

ADANA - Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Adana'nın Kozan ilçesindeki esnaf Türk Bayrakları ile iş yerlerini donattı.

Esnaf Şahin Kurt, "Biz bayrağımızı astık ve devletimize buradan destek verdik. Biz her zaman devletimizin destekçisiyiz. Bizlere bu hain saldırılarla diz çöktüremezler" dedi.

Esnaf Murat Mercan ise, "Türk tarih boyunca düşman karşısında dimdik durmuştur. Biz de dışa bağımlılığımızı azaltıp insansız hava araçları ile terör örgütünün inlerine girdimiz için, hainler teknolojide göz bebeğimiz TUSAŞ'ı hedef aldı. Bu yüzden iş yerlerimizi bayraklarla donatıyoruz. Ceddimiz düşman önünde boyun eğmemiş eğmeyecektir. Mühendislerimizi hedef aldılar daha fazlasını üreteceğiz diyerek gereken cevap verildi. 5 Şehidimiz keşke olmasaydı ama bu acılar bizi kamçılıyor. Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Devletimizin her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Kozan, Adana, Terör, Son Dakika

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