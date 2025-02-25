Etimesgut'ta Ticari Takside Yangın

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Ankara Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir ticari takside yangın çıktı. Alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde dün, Sincan istikametinden Etimesgut istikametine giden 06 T 4565 plakalı ticari taksi seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden ticari taksi şoförü aracı yolun kenarına çekerek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA