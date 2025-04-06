Evde otururken Silivri'de tutuklu olduğunu öğrendi - Son Dakika
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Evde otururken Silivri'de tutuklu olduğunu öğrendi

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Bursa'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kimlik bilgilerinin başkası tarafından ele geçirildiğini eve gelen celp ile "hırsızlık" suçundan Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğunu öğrenmesiyle fark etti. Konuya ilişkin hukuk mücadelesi başlatan genç kadın, üniversite eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. Suçları işleyen 17 yaşındaki zanlı mahkemede her şeyi itiraf etti.

06.04.2025 11:23
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. K.D. (17) genç kız, bir arkadaşı aracılığıyla sahte kimlik edindi. Söz konusu kişi, kuzeni olan Gizem Y.'nin (19) kimlik bilgilerini, K.D.'ye verdi. İstanbul'da karıştığı 3'ü "hırsızlık", 1'i ise "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, TC Kimlik Numarasını verdi.

EVE GELEN KAĞITLA SİLİVRİ'DE TUTUKLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gizem Y.'nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı. İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında ailesi ile birlikte şok yaşayan Gizem Y., arkadaşı olan Avukat Kemal Kapar'dan yardım istedi. Avukat Kapar yaptığı araştırmada, vekaletini aldığı Gizem Y.'nin, "Hırsızlık" ve "Küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar" suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu bilgisine ulaştı. Gizem Y. ise yaşadığı psikolojik sorunlar ve çaresizlik sonucu üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

ZANLI DA DURUŞMAYA KATILDI

Avukat Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y., hakkında "hırsızlık" suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu.

"ARTIK EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Gizem Y. ifadesinde, "Hakim Bey, ben suçsuzum. Cezaevinde değilim. Mağdur oldum. Hayatım boyunca da İstanbul'a hiç gitmedim. Yaşadığım bu sıkıntılar nedeniyle üniversite eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. Artık evden dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımla buluşamıyorum. Kimlik bilgilerim çalındığı için daha önce Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade vermiştim. Daha sonra bilgilerimi çalan kişinin, hayatımda hiç gitmediğim İstanbul'da birçok suça karıştığını öğrendim. Durumun düzeltilmesini talep ederim" dedi

SUÇUNU KABUL ETTİ

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık da gerçek adının K.D. olduğunu, kimlik bilgilerini ise Gizem Y.'nin akrabası olan arkadaşından aldığını itiraf ederek, "Kaldığım yurttan kaçtıktan sonra, Gizem Y.'nin bir akrabası bana onun TC Kimlik Numarasını verdi. Ben de 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalanınca, kendimi Gizem Y. olarak tanıtıp, onun TC Kimlik Numarasını kullandım. Suçumu kabul ediyorum" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BERAAT ETTİ

Kimlik bilgilerini doğrulayan mahkeme hakimi, suçun işlendiği tarihteki kamera kayıtlarında da suçlunun K.D. olduğunu tespit edince, Gizem Y.'nin bu suçtan beraatına karar verdi. Suça sürüklenen çocuk K.D. hakkında, "Hırsızlık" ve "Başkasının kimlik bilgilerini kullanmak" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutuklu sanığın isminin Gizem Y. değil K.D. olduğunun bildirilmesine ve Gizem Y.'nin suç kaydının silinmesine hükmedildi.

"MAHKEME SIRASINDA CEZAEVİNDE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Yaklaşık 1 yıldır karışmadığı suçlar karşısında kendisini aklamak için mücadele verdiğini söyleyen Gizem Y., "Benim kimlik bilgilerim ele geçirildi. 1 yıldır kimlik bilgilerimle işlem yapmaktalar. Bu olayı ilk olarak, geçen yıl ocak ayında öğrendim. O günden beri mahkemelerle uğraşmaktayım. Bu şahıs benim kimlik bilgilerimi karakollarda, hastanelerde, mahkemelerde kullanıyor. Şu an cezaevinde gösterilmekte. Evime mahkeme kağıdı geldi. Avukat tuttuk, mahkeme sırasında cezaevinde olduğumu öğrendim" dedi.

"ADIMA ÇOCUK DOĞURMASINDAN KORKUYORUM"

Adına kayıtlı 4 dava dosyası olduğunu belirten Gizem Y., "Sürekli dosyalar gelmekte. O kişi kendisinin ben olduğunu iddia ediyor. Şu an benim adıma 4 tane dosya var. Gizem Y. adına, benim adıma bu kişi haberlere bile çıktı. Camide namaz kılan bir kadının cüzdanını çaldı bu şahıs. Yine benim adıma alındı ve cezaevine gönderildi. Bu durum yüzünden üniversiteyi bıraktım. Dışarı çıkmaya korkar oldum. Annemin yanına Bursa'ya döndüm. Kimlik bilgilerimi kullanan kişi reşit bile değil. Hamilelik şüphesi ile hastaneye gidip muayene olmuş. Benim adıma çocuk doğurmasından korkuyorum. Bu süreç beni çok yıprattı. Panikataklar geçirdim, derslerime katılamadım. Adliye ve karakoldan çıkamadım. Tekrar eğitim hayatıma devam edeceğim ama şu an tutuklu gözüküyorum" diye konuştu.

"TUTUKLU BULUNAN ŞAHIS BİZİM GİZEM DEĞİL"

Avukat Kemal Kapar ise Gizem Y. hakkında verilen beraat kararını, müvekkilinin tutuklu gözüktüğü diğer davalara emsal olarak gösterip, hukuk mücadelesine devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Konuştuğumuz hakim, kalem, kolluk kuvvetleri, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi. Dışarıda suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişi ya da kişiler, bir çete, Gizem'in TC bilgileri ile suç işliyorlar, yakalanıyorlar. Karakolda bu TC'yi vererek ifade veriyorlar. Yine bu TC ile cezaevine naklediliyorlar, cezaevinde yatıyorlar, cezaevinden mahkemeye götürülüp, mahkemede ifade veriyorlar. Mahkeme tutanaklarında Gizem gibi konuşuyorlar. Gizem şu an cezaevinde yatıyor gözüküyor. Hal böyle olurken Gizem bir üniversite öğrencisi, yaşanılan bu durumlardan dolayı eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ailesinin yanına Bursa'ya dönmek zorunda kaldı. Dışarıda kafeye gitmeye, hastaneye gidip tedavi olmaya korkuyor. Diğer şahıs onun TC Kimlik Numarası ile karakollarda, mahkemelerde, hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. Mahkemelerin de çok çabuk olmaması, Gizem'in hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Her işlem sadece kimlik numarası ile yapılıyor ama tebligatlar MERNİS numarası ile müvekkile geliyor. Ama tutuklu bulunan şahıs bizim Gizem değil. Biz bu konuya bir dosya ile başladık ama arka arkaya dosyalar gelmeye başladı. Çoğu hırsızlık. Otobüste bir şeyler çalmış, camide bir şeyler çalmış, 4 dosya oldu. Bu 4 dosyadan 1 tanesi bitti, kesinleşti. Beraat kararı alındı. Diğer 3 dosya devam ediyor. Bizim isteğimiz bu dosyaların bir an önce bitmesi. Süreç uzadıkça Gizem'in hayatı zorlaşıyor. Bu olaya sebep olan memurlar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme kararında, memurlar da biraz daha dikkatli olmalılar diye düşünüyoruz."

Evde otururken Silivri\'de tutuklu olduğunu öğrendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evde otururken Silivri'de tutuklu olduğunu öğrendi - Son Dakika

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