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Evden kaçtılar demişti, yıllardır cinsel istismar ettiği ortaya çıktı

Şahıs emniyete getirilişinde linç edilmek istendi

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Selahattin Yalnız, yanında yaşadığı üç kıza yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyete getirildiği sırada bazı vatandaşlar şahsı linç etmek için saldırı girişimde bulunurken, polis ekipleri şahısları zor yatıştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Yalnız geçtiğimiz hafta mahalle muhtarı Meral Uysal'ı arayarak, yanında yaşayan 2 kızın kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız ile yaptığı görüşmede, Yalnız'ın kendisine, "Bu kızlar bana uygu ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar" deyince olaydan şüphelenen muhtar Meral Uysal, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iletti.

Program yetkilileri olayı incelemeye başlarken, 29 Mayıs tarihinde Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile Erketin'in eski kocasından kızı G.D. canlı yayına çıktı.

Canlı yayında Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin'in kızı B.D. ile, evlerinde yaşayan kızının arkadaşı F.T.B. (24)'nin kendisine uyku ilacı verdiğini, parasını alıp kaçtığını söyledi. Bugün kayıp olduğu belirtilen B.D. ile F.T.B. Müge Anlı'nın programına katıldı. Programda canlı yayınla Selahattin Yalnız'ın evine bağlanan Müge Anlı'dan şok eden açıklama geldi. Selahattin Yalnız'ın evinde yaşayan 3 kızı da 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Müge Anlı, "Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde, sen bu kızları nasıl buraya aramaya geldin ahlaksız" diye çıkıştı. Selahattin Yalnız ise iddiaları ret etti. Videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini ve bilincinin yerinde olmadığını iddia etti. Programda ayrıca Selahattin Yalnız'ın kızları şiddette bulunduğu da iddia edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız'ın yaşadığı eve gelerek şahsı gözaltına alırken, Fitnat Ertekin ile 3 kızda emniyete getirildi.

"Şahsı linç etmek istediler"

Selahattin Yalnız'ın emniyete getirilmesi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların Yalnız'a saldırma girişimini polis ekipleri önledi. Şahsın üzerine yürüyen vatandaşlar polis tarafından zorlukla sakinleştirildi.