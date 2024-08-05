Evinden 2,5 milyonluk altınları çalınan doktor, hırsızlar serbest kalınca 'adalet' istedi - Son Dakika
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Evinden 2,5 milyonluk altınları çalınan doktor, hırsızlar serbest kalınca 'adalet' istedi

Samsun'da evinden 2 milyon 500 bin lira değerindeki altınları ve parası çalınan kadın doktor, hırsızlar serbest kalınca 'adalet' istedi. S.Y. ve B.V adlı kadınlar, polis tarafından yakalandı ancak serbest bırakıldı. Doktor, hırsızların tutuklanmasını ve adaletin yerini bulmasını istedi.

05.08.2024 16:48
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Evinden 2,5 milyonluk altınları çalınan doktor, hırsızlar serbest kalınca 'adalet' istedi

SAMSUN - Samsun'da evinden 2 milyon 500 bin lira değerindeki altınları ve parası çalınan kadın doktor, hırsızlar serbest kalınca 'adalet' istedi.

Samsun'da cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla girdikleri binalardan, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarının aparat marifetiyle dil düşürme yöntemi ile açılıp ikamet içerisindeki eşyalar dağıtılmadan 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan S.Y ve B.V adlı kadınlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu yakalandı. S.Y. ve B.V. adlı kadın hırsızların evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Saklandıkları evde polisin takibi sonucu yakalanan kadın hırsızlar polisteki sorgularının ardından geçen Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edilip savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Evinden 2 milyon 500 bin lira değerinde altın ve parası çalınan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Dr. İnci Yurt, hırsızların serbest kalmasına tepki göstererek 'adalet' istedi. Evinden S.Y., B.V. ve B.Y. isimli şahısların hırsızlık yaptığını ve şahısların tutuklanmamasının kendisini üzdüğünü belirten Uzman Dr. İnci Yurt, "30 yıllık meslek hayatım boyunca biriktirdiğim ziynet eşyaların hırsızlar tarafından çalındı. Serbest kalan hırsızların tutuklanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evinden 2,5 milyonluk altınları çalınan doktor, hırsızlar serbest kalınca 'adalet' istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinden 2,5 milyonluk altınları çalınan doktor, hırsızlar serbest kalınca 'adalet' istedi - Son Dakika
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