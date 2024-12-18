Evlat Nöbeti 176. Haftada - Son Dakika
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Evlat Nöbeti 176. Haftada

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Muş'ta aileler, çocuklarının PKK tarafından kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutarak evlat nöbeti tutuyor.

18.12.2024 13:03
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Acılı ailelerin evlat nöbeti 176'ıncı haftaya girdi

MUŞ - Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi, 176'ıncı haftada da devam ediyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 13 yıl önce üniversite okuduğu sırada kaçırıldığını dile getiren Halit Altun isimli vatandaş, "13 yıldır HDP tarafından çocuğum götürüldü. Üniversiteden çocuğumu alıp götürdüler ve 6 yıldır HDP binalarının önünde hem Diyarbakır'da hem de Van'da olsun nöbet eylememizi devam ettirmekteyiz. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızı götürmüşler ABD'ye ve Yahudilere asker yapmışlar. Çocuklarımızın sebebi onlar. Başkaları götürmedi biz biliyoruz onlar götürdü çocuklarımızı" dedi.

Oğlunun 9 yıl önce Bursa'da kaçırıldığını söyleyen anne Ayten Koçhan ise DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirterek, "Benim oğlum Bursa'da çalışıyordu. 9 yıl önce oradan götürdüler. DEM Parti'den, PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum, gel artık. Gelin devlete sığının, gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil. Bu Amerika ile İsrail'in davası. Gel onlar sizi kandırıyorlar, sizi kullanıyorlar. Ersin oğlum, üç yıldır eylemime devam ediyorum. Gerekirse üç sene daha devam ederim. Gel biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Yeter annelerin, babaların ağladığı. Bizden ne istiyorlar. Evlatlarımızı versinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat Nöbeti 176. Haftada - Son Dakika

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