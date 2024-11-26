Eylem hazırlığındaki teröristleri yakalatan 'düdüklü tencere' sorusu - Son Dakika
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Eylem hazırlığındaki teröristleri yakalatan 'düdüklü tencere' sorusu

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Terörle mücadele ekipleri, İstanbul'da 2 DEAŞ'lı teröristin bombalı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgi aldı. Ardından başlatılan çalışmada 'Bekir El Kürdi' kod adlı bir sosyal medya kullanıcısının 'düdüklü tencere içine nasıl bomba yerleştirilir' diye platformlarda sorduğu soru radara takıldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesiyle birlikte ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'da 2 DEAŞ'lı terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.11.2024 19:58
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İstanbul'da bombalı eylem için hazırlık yapan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde bomba yapmaya çalıştıkları, bu sebeple bazen evden ufak çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

TEÖRİSTLERİ YAKALATAN SORU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgi aldı. Ekipler, bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Bekir El Kürdi kod adlı bir sosyal medya kullanıcısı 'düdüklü tencere içine nasıl bomba yerleştirilir' diye bazı platformlarda soru sorunca TEM ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Bekir El Kürdi'nin Diyar Kılıç olduğunu tespit etti. Ekipler, Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli biriyle birlikte hareket ettiklerini ve Gaziosmanpaşa'da oturduklarını belirledi. Ayrıca Erdal Sarıok'un farklı suçlardan da çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

EVE OPERASYON

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyal elde geçirildi.

CEZAEVİNDE KİMYA KİTAPLARI İSTEDİ

Öte yandan şüphelilerin yakınlarından alınan bilgilere göre kaldıkları evden zaman zaman patlama sesleri geldiği, şüphelilerden Diyar Kılıç'ın cezaevindeyken ailesinden kimya ile ilgili kitaplar istediği, cezaevinden çıktıktan sonra siyah kıyafet ve maskeyle pozlar verdiği, bu fotoğrafları eylemden sonra vereceği pozlar için prova olarak çektirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eylem hazırlığındaki teröristleri yakalatan \'düdüklü tencere\' sorusu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eylem hazırlığındaki teröristleri yakalatan 'düdüklü tencere' sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zıpkın67 null:
    bu habere nasıl yakalandiklarini yazmak ne kadar doğru bir haber ki, diger teröristlere internetten bakmayın demek olmuyor mu. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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