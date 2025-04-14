Eyüpsultan'da 124 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da hakkında çeşitli suçlardan 124 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ve 8 milyon 78 bin 463 lira para cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Eyüpsultan Devriye Ekiplerine bağlı Mobil Park ekipleri, hakkında 124 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ve 8 milyon 78 bin 463 lira para cezası bulunan A.K.'yi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli sabit bir adreste kalmadığı ancak Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesindeki bir adrese zaman zaman geldiği belirlendi. Ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, A.K.'yi kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Firarinin 34 karşılıksız çekle işlem yapmaktan da arandığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. A.K. işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL