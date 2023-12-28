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Eyüpsultan'da araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle cadde üzerindeki tramway yolundan karşıya geçmek isteyen kadın sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda bulunan pompaya çarparak durabilen ve yanmaya başlayan lüks araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olası bir faciadan dönülen kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Eyüpsultan\'da araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü
28.12.2023 - 20:07,
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Eyüpsultan'da araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Fren yerine gaza basarak kaza yapan kadın sürücü şoka girdi, yakınları güçlükle sakinleştirdi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle cadde üzerindeki tramway yolundan karşıya geçmek isteyen kadın sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda bulunan pompaya çarparak durabilen ve yanmaya başlayan lüks araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olası bir faciadan dönülen kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.T., yönetimindeki 34 DU 6891 plakalı lüks araç, cadde üzerindeki tramway yolundan karşıya geçmek isteyen ve fren yerine gaza basan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Pompanın arkasında olan çalışanlar kaza sonrası kaçmaya başladı. Faciadan dönülen kazada kimse yaralanmazken, kaza sonrası pompaya çarpan araçta yangın çıktı. Yangına istasyon çalışanları yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Fren yerine gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve daha sonra akaryakıt istasyonuna dalan lüks araç sürücüsü S.T., kaza sonrası şoka girdi. Kazayı yara almadan atlatan kadın sürücüyü ise kaza sonrası olay yerine gelen yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Kaza nedeniyle akaryakıt istasyonunda işlemler bir süre dururken, kaza sonrası alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen lüks araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü - Son Dakika


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