Eyüpsultan\'da Araç Yangını

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İstanbul Eyüpsultan'da E-5'te seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeriden çekerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Eyüpsultan Edirnekapı mevki Edirne yönünde seyir halinde bir olan araçta çıktı. Edirne yönünde seyir halinde olan 34 SU 829 plakalı otomobilin kaputundan duman yükselmeye başladı. Kaputtan duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak dumanı söndürmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın kaputunu tamamen kapladı. Alev topuna dönen aracı gören sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

"Kalorifer motoru arızalıymış"

Araç sahibi Nurettin İlgen, "Hareket halindeyken kaloriferleri açtık, duman geldi. Aracı durdurduk, duman gitmedi. Kenara çekip tekrar hareket ettik, arabayı kenara çektik. Kaputu açıp, kutup başlarını söktük. Kalorifer motoru arızalıymış. Kaputu biz açtık, kıvılcım bir anda büyüdü müdahale edemedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL