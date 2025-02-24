İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı - Son Dakika
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İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde durarak kontrol eden 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak'a hafif ticari araç çarptı. Kazada Koçak hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Bu olay yine aynı bölgede çaptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'u akıllara getirdi.

24.02.2025 15:27
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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde durarak kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak (25)' a hafif ticari araç çarptı. Kazada Koçak hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.

ORMANA SAVRULDU

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.

İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada Muhammet Gürcan Koçak'a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TİMUR CİHANTİMUR'A BENZİYOR

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te benzer bir facia yaşandı. Olayda, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı. ABD'de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci ise devam ediyor.

İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Casper:
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