Eyüpsultan'da Buzlu Yolda Kaza

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde buzlanan yolda kayan bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken aracın kayma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Evyap Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir otomobil, buzlanan yolda aşağı doğru kaymaya başladı. Araç, park halindeki başka arabalara çarparak durabilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın görüntülerinde aracın yokuş aşağı hızla kaydığı ve diğer otomobillere çarparak durabildiği görüldü. - İSTANBUL