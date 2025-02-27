Eyüpsultan'da Elektrik Kabloları Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Elektrik Kabloları Yangın Çıkardı

Eyüpsultan'da elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.02.2025 19:32
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Eyüpsultan'da elektrik kabloları alev alev yandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da elektrik kablolarında yangın çıktı. Alev alan kabloların bir kısmı yere düşerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik kablolarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı kabloların bir kısmı koparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar endişeyle yanan kabloları izlerken, bazıları cep telefonu kameralarıyla görüntü kaydetti.

Kaynak: İHA

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