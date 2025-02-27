Eyüpsultan'da Elektrik Kabloları Yangını - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Elektrik Kabloları Yangını

Eyüpsultan\'da Elektrik Kabloları Yangını

Eyüpsultan'da elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.02.2025 10:36
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Eyüpsultan'da elektrik kablolarında yangın çıktı. Alev alan kabloların bir kısmı yere düşerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik kablolarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı kabloların bir kısmı koparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar endişeyle yanan kabloları izlerken, bazıları cep telefonu kameralarıyla görüntü kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Elektrik Kabloları Yangını - Son Dakika

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