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Eyüpsultan'da Elektrik Telllerinden Kıvılcım Çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Elektrik Telllerinden Kıvılcım Çıktı

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bir sokakta bulunan elektrik direğinin tellerinden kıvılcım çıkması kameralara yansıdı. Patlama sesiyle birlikte sokak adeta gündüz gibi aydınlandı ve mahalle sakinleri panik yaşadı. Olayın ardından ilgili kuruma ihbarda bulunuldu.

24.12.2023 - 09:59,
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İstanbul'da elektrik tellerinin patladığı anlar kamerada: Geceyi gündüze çevirdi

Eyüpsultan'da kısa devre yapan elektrik tellerinin patlaması geceyi gündüze çevirdi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da sokak arasında bulunan ve kısa devre yapan elektrik tellerinden kıvılcım çıktı. Tellerin patladığı anları ise kameralara anbean yansıdı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir sokakta bulunan elektrik direğinin tellerinden bir anda kıvılcım çıkmaya başladı. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda kıvılcımların etkisiyle sokak adeta gündüz gibi aydınlandı. Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı. Patlama sesi de oluşturan elektrik telleri için ilgili BEDAŞ'a ihbarda bulunulurken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan\'da Elektrik Telllerinden Kıvılcım Çıktı
Kaynak: İHA
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Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Elektrik Telllerinden Kıvılcım Çıktı - Son Dakika


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