İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi - Son Dakika
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İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi

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Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, İETT otobüsü ile Tofaş otomobili kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

31.12.2024 22:01  Güncelleme: 22:33
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Yeni yıla saatler kala Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verdi.

İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Semih Aydın idaresindeki 28 ABA 980 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden 34 KUZ 646 plakalı hafif ticari aracı sollayarak karşı şeride geçti. 28 ABA 980 plakalı araç, şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen Erkan Ö. idaresindeki İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza sonrası otomobilde bulunan Ceyda Öztürk (22) ve Abdullah Semih Aydın (23) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçta bulunan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cihan Kışla:
    Bu tofaşların hepsinin trafik ten men edilmesi lazım kaza yapıpta sağ kurtulan görmedim kağıt gibi araba... Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 97 4 Yanıtla
  • Kemal Demirci:
    bu arabaya bineceğine at arabası bin daha güvenli acilen trafikten kaldırılmalı bu arabalar 75 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Tofaş sürücüleri tam mal 41 29 Yanıtla
  • Yusufömer Tugtag:
    bu araçları satanlar halen bu ülkenin en zenginleri. bu halk cahil halen Tofaş aşkı 13 1 Yanıtla
  • Mustafa Oruç:
    iki kişi bir bayan bir kadın 9 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi - Son Dakika
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