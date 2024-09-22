Eyüpsultan'da Gecekondu Duvarı Araçların Üzerine Çöktü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Gecekondu Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir gecekondu duvarı, sabah saatlerinde yağış sonrası çökerek park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, zarar gören araç sahipleri yetkililerden yardım istiyor.

22.09.2024 17:22  Güncelleme: 17:27
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Eyüpsultan'da gecekondu duvarı araçların üzerine çöktü: O anlar kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir gecekondu duvarı 3 aracın üzerine çöktü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan yağış nedeniyle bir gecekondunun çatısında çökme meydana geldi. Ardından çatıyı taşıyamayan duvarlar ise hemen bitişiğinde bulunan boş araziye park edilmiş 3 aracın üzerine çöktü. Büyük bir gürültü işe uyanan sokak sahipleri park halindeki araçların duvarın altında kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edilirken araç sahipleri ise şikayetçi olmak için emniyete gidip ifade verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri iddiaya göre araçların etrafına demir bariyer koyup şerit çekerek olay yerinden uzaklaştı. Çökme nedeniyle büyük hasar gören araç sahipleri ise düştükleri durumdan yakınarak yetkililerden yardım bekliyor. 40 yıllık birikimi ile aldığı aracı zarar gören Selahattin Denizhan ise bu duruma çözüm bulunmasını istiyor. Duvarın çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Benim bütün birikimim burada"

Aracının üzerine duvar çöken Selahattin Denizhan "Bu sabah saat 06.30 gecekondunun duvarı yıkıldı. Belediyeye gecekonduda sıkıntı olduğuna dair uyarıda bulunduk. Gecekondunun çatısı duvarın üzerine düşüyor, duvarda araçların üzerine düşüyor. Araçlarımız pert durumda. Eyüpsultan Belediyesi birisi bir şey yaptığında geliyor da böyle durumda niye gelmiyor? Gündüz burası çoluk çocuk dolu. Bu duvar çocukların üzerine yıkılsaydı ne olacaktı. Benim bir buçuk milyon zararım ne olacak? Böyle ihmalkarlıklar yapılmasın. Belediye halkına sahip çıksın. Gecekondu kimin bilmiyoruz, ev sahibi yok. Burası 10 yıldır boş. Belediyeden kimse bizi muhatap almıyor. Karakola gidip şikayetçi olduk. Biz yokken zabıta bu demirleri koyup çekip gitmiş. Bizi ne arayan var ne soran. Ben 40 senedir çalışıyorum. Benim bütün birikimim burada. Bunu kim ödeyecek. Yetkililerden yardım etmelerini rica ediyorum" dedi.

Eyüpsultan\'da Gecekondu Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Gecekondu Duvarı Araçların Üzerine Çöktü - Son Dakika

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