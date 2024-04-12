Eyüpsultan'da İETT Otobüsünde Motor Yangını

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Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünün motoru seyir halindeyken yanmaya başladı. Otobüs şoförü dumanı fark ederek yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekibinin söndürme çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve Alibeyköy yönüne doğru sefer yapan İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye etti. Araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL