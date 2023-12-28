 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da Lüks Araç İstasyona Daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da Lüks Araç İstasyona Daldı

Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen kadın sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda bulunan pompaya çarparak durabilen ve yanmaya başlayan lüks araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, muhtemel bir faciadan dönülen kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü ise yakınları güçlükle sakinleştirdi. Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.T., yönetimindeki 34 DU 6891 plakalı lüks araç, cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen ve fren yerine gaza basan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Pompanın arkasında olan çalışanlar kaza sonrası kaçmaya başladı. Faciadan dönülen kazada kimse yaralanmazken, kaza sonrası pompaya çarpan araçta yangın çıktı. Yangına istasyon çalışanları yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Fren yerine gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve daha sonra akaryakıt istasyonuna dalan lüks araç sürücüsü S.T., kaza sonrası şoka girdi. Kazayı yara almadan atlatan kadın sürücüyü ise kaza sonrası olay yerine gelen yakınları güçlükle sakinleştirdi. Kaza nedeniyle akaryakıt istasyonunda işlemler bir süre dururken, kaza sonrası alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan\'da Lüks Araç İstasyona Daldı
28.12.2023 - 16:14,
Abone Ol

Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen kadın sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda bulunan pompaya çarparak durabilen ve yanmaya başlayan lüks araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, muhtemel bir faciadan dönülen kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.T., yönetimindeki 34 DU 6891 plakalı lüks araç, cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen ve fren yerine gaza basan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Pompanın arkasında olan çalışanlar kaza sonrası kaçmaya başladı. Faciadan dönülen kazada kimse yaralanmazken, kaza sonrası pompaya çarpan araçta yangın çıktı. Yangına istasyon çalışanları yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Fren yerine gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve daha sonra akaryakıt istasyonuna dalan lüks araç sürücüsü S.T., kaza sonrası şoka girdi. Kazayı yara almadan atlatan kadın sürücüyü ise kaza sonrası olay yerine gelen yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Kaza nedeniyle akaryakıt istasyonunda işlemler bir süre dururken, kaza sonrası alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eyüpsultan, İtfaiye, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Lüks Araç İstasyona Daldı - Son Dakika


16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Lüks Araç İstasyona Daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement