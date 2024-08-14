Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekondu alev alev yandı

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İstanbul Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

14.08.2024 22:39
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Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekondu alev alev yandı

-Eyüpsultan'da alev alev yanan evde 3 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekonduda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan evden yükselen dumanlar uzaklardan görülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan islambey Mahallesi'ndeki motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Büyüyen yangın bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. Gecekondu içerisinde bulunan yaşlı çift ve çocukları mahalleli tarafından çıkartıldı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri müdahale ederken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görünen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının neden çıktığıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

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