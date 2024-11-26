Eyüpsultan'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 9 Şüpheli - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 9 Şüpheli

Adanur Uzuner'in ölümüne neden olan şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

26.11.2024 11:28
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Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Adanur Uzuner'in silahlı çatışması arasında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin 9 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, bulunduğu evin penceresinden kalabalığa doğru silahla ateş eden ve Uzuner'in ölümüne neden olduğu iddia edilen şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet ile 148 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eyüpsultan'da 20 Nisan'da kız meselesi nedeniyle iki taraf arasında çıkan silahlı tartışmada kalabalığın arka tarafında bulunduğu sırada vurularak hayatını kaybeden Adanur Uzuner'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adanur Uzuner 'maktul', Burcu K. 'mağdur', Uzuner'in ailesi 'müşteki', aralarında Gafur Engiz'in de bulunduğu 9 kişi ise 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Burcu K.'nın olay öncesi aralarında sorun bulunması nedeniyle dini nikahlı eşi Engiz'den ayrılarak ailesinin yanına gittiği, Engiz'in bu süreçte Sema U. ile görüşmeye başladığı, durumu Sema U.'nun ailesinin öğrenmesi üzerine ailesi tarafından Sema U.'nun Engiz tarafından zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Sema U.'nun polis ekiplerince kendi rızasıyla Engiz'in yanında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine karakola ifade vermeye gidildiğinin aktarıldığı iddianamede, olayların bu sırada gerçekleştiği, müşteki-şüpheliler Hakan Ural, Harun Çağlarlar, Kasım Çağlarlar, Mert Satarım, Harun Özkara, Serhat Filiz, Sevinç Çağlarlar ve Soner Kayat'ın müşteki-şüpheli Gafur Engiz'in evine girmeye çalıştıkları, bu amaçla tekme ve yumruklarla kapıyı zorladıkları ancak giremedikleri anlatıldı.

Kalabalığa doğru silahla ateş etti, mermi Uzuner'e isabet etti

Bunun üzerine Engiz'in, müşteki-şüphelilerin yanı sıra dini nikahlı eşi Burcu K. ile Adanur Uzuner'in de bulunduğu kalabalığa doğru silahla evinin penceresinden 2 el ateş ettiğinin aktarıldığı iddianamede, bu atışlar sonucu kalabalığın arkasındaki Uzuner'in sağ omuz arkasından isabet aldığı, mermi çekirdeğinin ise boyun bölgesinde kaldığı, Uzuner'in bindirildiği taksi ile hastaneye götürüldüğü ancak hayatını kaybettiği, bu haliyle de Engiz'in Uzuner'in ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Silahla ateş edeni korumak için 'ben yaptım' dedi

İddianamede, Gafur Engiz'in Uzuner'i vurması üzerine kalabalık içinde bulunan Harun Özkara'nın kapı önündekileri korumak ve Engiz'in ateş etmesini engellemek amacıyla 'read instruction before use' (kullanmadan önce talimatları okuyun) ibareleri bulunan silahla karşılık verip Engiz'in evine doğru çok sayıda ateş ettiği, bu silahı Özkara kullanmasına rağmen Hakan Ural'ın kendisi kullanmış gibi ifade verdiği aktarıldı. Ayrıca Özkara'nın da olayda kullandığı silahı Ural'a gönderip kendi suçlarını üstlenmesini sağladığı da belirtildi. İddianamede, müşteki-şüpheli Gafur Engiz'in Sema U.'yu kaçırdığı düşüncesiyle diğer müşteki şüphelilerin evinin kapısına dayandığı da belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 148 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, müşteki şüpheli Gafur Engiz'in 'kadına karşı kasten öldürme', 2 kez 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 7 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplamda 90 yıldan 148 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer müşteki-şüphelilerin de değişen suç ve oranlarda hapis cezasına çarptırılması istenirken, yargılanmalarına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 9 Şüpheli - Son Dakika

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