Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Eyüpsultan\'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
02.08.2025 02:48
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı, otoyol kapandı.

Eyüpsultan'da akşam saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikametinde 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Saat 23.30 sıralarında yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası toplamda 16 araç birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği istikamette geçici süreliğine araç trafiğini kısıtladı. Kazaya karışan araçlarda bulunan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken bir diğer kısmı da çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalelerin ardından belirlenen 6 yaralı ambulanslarla en yakındaki hastanelere sevk edildi. Kazanın etkisiyle otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yol temizleme ekipleri kazanın yaşandığı yolda temizleme ve kumlama çalışması gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazazede Nazım Altun yaşanan kazayla ilgili, "Bana vuruldu. Bana vurulmasının ardından, bana çarpan aracın sekip sağ şeride dönmesiyle birlikte otobanda diğer araçların da kazaya karışması, zincirleme bir kazaya sebep oldu. Ben yaklaşık 3-3,5 metre kadar kızakladım. Öndeki bayanın durması sayesinde aracımı toparlayıp durabildim. Ben durduktan sonra başka bir aracın arkadan çarpmasıyla olay başladı. Araç bana vurunca orta şeritten sağ şeride savruldum ve aracım yan döndü. Sonrasında diğer araçların da birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi." dedi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası otoyol yeniden araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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