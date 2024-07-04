Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakim karşısında

Fatih Camii'nde imama 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, 'Camide kulağıma bazı şeyler çarpmaya başladı, kitaptakilerle imamların söylediği uyuşmuyordu. Kendi dünyamda bir tepki oluşmaya başladı' dedi.

04.07.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakim karşısında

İSTANBUL - Fatih Camii'nde imama 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Camide kulağıma bazı şeyler çarpmaya başladı, kitaptakilerle imamların söylediği uyuşmuyordu. Kendi dünyamda bir tepki oluşmaya başladı" dedi.

Fatih'te 8 Ocak 2024'de Fatih Camii imamı Galip Usta'ya 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ömer Salgın'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Salgın ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler avukatı Güven Kuzu da katıldı.

"Sürecin sonuna doğru kendi mahallemdeki hocalarla tartışmaya başladım"

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Salgın, " Bursa'dayken 5 vakit namaz için camiye gidiyorum. Dinimi kitaplardan öğrendim. Camide kulağıma bazı şeyler çarpmaya başladı, kitaptakilerle imamların söylediği uyuşmuyordu. Kendi dünyamda bir tepki oluşmaya başladı. Camii değiştirmeye başladım, acaba burada bir sıkıntı mı var diye. Kendi içimde bir sıkıntı yaşamaya başladım. Dinimi öğrenmeye çalışırken büyük bir zaman harcadım. Bu sürecin sonuna doğru kendi mahallemdeki hocalarla tartışmaya başladım, küfürler çıkıyordu ağızlarından, sünnette hadiste olmayan şeyler söylüyorlardı. Bu beni ciddi sıkıntılara soktu. Kuran-ı baştan sona okudum, anladığımı düşünüyorum. Benim anladığım şu zamanda imamlar bizim dinimizde vasfedilen imamların görevini yapmıyorlar. Müslümanları dinlerinden çıkarıp başka bir dine yönlendirmeye çalışıyorlar sanki. Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

"İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı ve olan oldu"

Savunmasına devam eden sanık Salgın, " O dönem kendi dünyamda ciddi çalkantılar vardı. Bursa'da aradığımı bulamadım, Bursa'dan çıktım İstanbul'a geldim, belki ferahlarım diye. Ne kadar gezdiğimi hatırlamıyorum. Üzerimde bir hal vardı, kendimde değildim. En son Fatih Camii'nde kuran okuyordum. Bir kurtuluş arıyordum neden bu vaziyetteyim diye. İmam kıyafetli birini gördüm akabinde odaya girdim, sonrasını pek hatırlamıyorum. İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı ve olan oldu. İmam dışında başka kimseye saldırmadım. Kimseden talimat almadım. 40 yaşına geldim şimdiye kadar kimse doğru düzgün dinimi öğretmedi, 40 yaşından sonra Allah nasip etti, içimdeki bu nefreti bir yere yönlendirdim. Bütün taşlar yetine oturduğunda bu olay oldu" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için tarafına gönderilmesine karar verilmesini talep etti.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Salgın'ın tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Hakim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakim karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:22:50. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement