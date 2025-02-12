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Fatih'te cami lojmanında yangın

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Havuzlu Mescid Camisi'nin lojmanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Fatih Nişanca Mahallesi'ndeki Havuzlu Mescid Camisi'nin yan tarafındaki lojmanda saat 11.45'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı sırada lojmanın boş olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.