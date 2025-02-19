Fatih'te Çatıda Yangın

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Fatih'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevler yükselirken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler giderek yükselirken bina sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken sokak tedbir amaçlı kapatıldı.