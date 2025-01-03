Fatih'te Çocuk Darp Edilip Öldürüldü

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Fatih'te 7 yaşındaki Servet'i darp ederek öldürdükleri iddia edilen anne ve ablaya 12'şer yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Fatih'te annesi ve üvey ablası tarafından darp edilen 7 yaşındaki Servet'in ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, anne ve ablanın 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Fatih'te 17 Kasım 2023'de 7 yaşındaki Servet Nabıeva'nın Özbekistan uyruklu annesi ve üvey ablası tarafından darp edilip ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet Nabıeva'nın odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu, çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı.

Üvey kardeşini demir askı ile darp ettiğini söyledi

7 yaşındaki Servet'in üvey ablası olan Mehrıbonu Nabıeva'nın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü duştan çıktığında Servet'in üzerinde tişört altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek'e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet'in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet'e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin darp edildiğini anlattığını söylediği kaydedildi.

Dayaktan bayılan 7 yaşındaki çocuğu ayılınca annesi de dövmüş

Şüpheli Mehrıbonu'nun, kardeşi Servet'in yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek Servet'e birkaç tokat attığını, darp ettikten sonra annesinin Servet'e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak Servet'in yediği şeyleri geri kustuğunu, sonrasında ise uyuduğunu, ertesi gün uyandığında ise kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediği aktarıldı.

Anne ve ablanın eylemleri sonucu yaralanan Servet'in ertesi gün vefat ettiği değerlendirildi

Şüpheli anne Nılufar Nabıeva ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu'ya tokat attığını, Servet'i darp etmediğini söylediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet'in neticeten ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

12'şer yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu Nabıeva ve Nılufar Nabıeva'nın 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli anne ve kızın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.