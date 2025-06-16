Fatih'te Dehşet: Bakkal Açıklama Yaptı

Fatih'teki vahşetin ardından mahalle bakkalı konuştu: "Siyah poşet sorması bana hiç denk gelmedi"

İSTANBUL - Fatih'te polis memuru Semih Gülmüş'ün oturduğu evde birçok siyah poşete sarılı erkeğe ait uzuvların bulunduğu kan dondurucu olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olaya ilişkin konuşan mahalle bakkalının sahibi Ayfer Kızıl, "Bakkala gelip, gidiyordu. Siyah poşet sorması bana hiç denk gelmedi. Bir başkası da gelip siyah poşet sorabilir, isteyebilir, ne için istediğini ya da ben ne istediğini bilemem" dedi.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta 14 Haziran'da saat 19.25'te meydana gelen olayda, mesaiye gitmeyen polis memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine gitmiş, kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından Gülmüş hareketsiz halde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirlenmişti. Yapılan aramada yatak odasındaki yatağın altında ise siyah poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulunmuş, mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görülmüştü. Cesedin kafasının bulunamadığı öne sürülürken, polis memurunun cenazesiyle ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.Parmak izinden cesedin kimliği belirlendiParmak izinden parçalara ayrılan cesedin kime ait olduğu tespit edildi. Cesedin suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Hüseyin Gülsüm'e ait olduğu belirlendi. Öte yandan soruşturmada polis memuru Semih Gülmüş'ün birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da iddia edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalledeki bakkalın sahibi Ayfer Kızıl konuştu."Siyah poşet sorması bana hiç denk gelmedi"Mahalle marketi Ayfer Kızıl, "Biz burada bakkal olduğumuz için komşuları tanıyoruz. Bildiğim kadarıyla iyi bir insandı. Herkes ondan memnundu bir sıkıntısını görmedik. Bakkala gelip, gidiyordu. Benim bildiğim bu kadar. Siyah poşet sorması bana hiç denk gelmedi. Bir başkası da gelip siyah poşet sorabilir, isteyebilir, ne için istediğini ya da ben ne istediğini bilemem" dedi.