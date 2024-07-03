Fatih'te kağıt toplama arabasıyla motosiklet çaldılar: O anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te kağıt toplama arabasıyla motosiklet çaldılar: O anlar kamerada

Fatih'te park halinde kilitli duran bir motosiklet, kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların motosikleti kağıt toplama arabasının üzerine koyarak götürdükleri görülüyor. Olayı gerçekleştiren şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.

03.07.2024 17:00
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Fatih'te kağıt toplama arabasıyla motosiklet çaldılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te park halinde kilitli halde duran motosiklet, kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Şahıslar daha sonra motosikleti kağıt topladıkları el arabasının üzerine koyarak götürdükleri o anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 25 Haziran 2024 günü Fatih Kumkapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.B.'e ait park halinde bulunan motosiklet park edildiği yerden çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Y.B., daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların motosikleti çaldıklarını belirledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şahıslardan Mahmut Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette yapılan ilk sorgusunda daha önceden 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edilirken, diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Kağıt toplama aracıyla gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kağıt toplama aracıyla sokakta dolaşan şahıslardan park halindeki bir motosikleti gözlerine kestirdi. Daha sonra şahıslardan birisi park halindeki motosikletin kilidini kırarak sürükleyerek sokağa girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında motosikleti kağıt toplama aracına koyan şahısların sokakta ilerlediği ve bir süre sonra ara sokağa girerek uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te kağıt toplama arabasıyla motosiklet çaldılar: O anlar kamerada - Son Dakika

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