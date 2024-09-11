Fatih'te Polisle Şüpheli Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Fatih'te Polisle Şüpheli Arasında Silahlı Çatışma

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İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerinde şüpheli bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken ateş açan şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

11.09.2024 03:57
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Fatih'te şüpheli şahıs polise ateş açtı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerinde şüpheli bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken ateş açan şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih, Haseki Sultan Mahallesi, Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yeri ile ilgili ihbar gelmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorlu yunus timleri olay yerine gitti. Polis ekipleri o sırada iş yerinde bulunan 2 kişiden kimliklerini istedi. V.B. isimli şahıs polis ekiplerine kimliğini vermek istemedi. Daha sonra ise silahıyla ateş açtı. Polis ekipleri kendilerine yapılan saldırıya silahla ateş açarak karşılık verdi. Telsizden destek ekip istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekiplerinin uyarıları sonrası ateş açan şahıs bir süre sonra teslim oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Şahsın gözaltına alınması sonrası olay yerinde Özel Harekat polisleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Aynı zamanda polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak kamera görüntülerini aldı ve mahalle sakinlerinden bilgi topladı. Polis ekiplerine silahıyla ateş açan V.B.'nin cinayetten aranması olduğu ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın silahıyla polis ekiplerine direndiği, ardından ise polis ekiplerinin uyarısı sonrası teslim olduğu görüldü. Yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Polisle Şüpheli Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika

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