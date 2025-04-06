Fatih'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Fatih'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

İstanbul Fatih'te yağış nedeniyle 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

06.04.2025 19:52
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Fatih'te zincirleme trafik kazası : 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yağışın da etkisiyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Fatih Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sirkeci istikametinde seyir halindeki 34 SEZ 06 plakalı otomobil sürücüsü Sezai İ. yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki Melih G. kontrolündeki 06 BP 8016 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bunun üzerine hafif ticari araç ise Akan A. kontrolünde Kumkapı Durağı'nda yolcu iniş-binişi için duran 34 HO 2036 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Olayda, hafif ticari araçta bulunan G.'nin eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 3 araçta da maddi hasar oluşurken trafik polis ekiplerince kontrolü şekilde ilerledi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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