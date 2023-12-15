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Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek - Son Dakika
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Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılmasına ilişkin Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.

Fatih Terim\'in hesap hareketleri incelenecek
15.12.2023 - 17:18,
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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir Fatih Terim fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılmasına ilişkin Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifade çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın devam ettiği, Savcılığın kurumlardan bir takım belgeler talep ettiği öğrenildi. Ayrıca, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesinin de talep edildiği öğrenildi.

Öte yandan 20 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Finans, Spor, Güncel, Son Dakika

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