Fatma Çay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Fatma Çay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Fatma Çay\'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te kaybolan 49 yaşındaki Fatma Çay'ı arama çalışmaları zorlu hava şartlarında sürüyor.

19.02.2025 16:47
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Bilecik'te dün evinden çıkarak kayıplara karışan Fatma Çay'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan 49 yaşındaki Fatma Çay'ın ailesi, dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Ardından bölgeye giden jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Kaybolan Fatma Çay'ın arama çalışmaları geç saatlere devam ederken ekipler belli bir saatten sonra ara verdi. Bu sabah erken saatlerde bölgede ekipler yeniden arama çalışmalarına başlarken hava şartları ekiplerin işini zorlaştırdı.

Bölgede 11 gönüllü personel ile bulunan Anda Derneği Bilecik İl Temsilcisi Can Akdemir, dün geceden bu yana arama çalışmalarına devam ettiklerin söyleyerek, "Bu zorlu hava şartlarına rağmen sabahın ilk ışıklarından bu yana arama çalışmalarımız devam ediyor. Fatma teyzemizi bularak ailesine teslim edeceğiz inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatma Çay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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