Fethiye\'de Motor Arızası Yapan Botta 16 Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye Dalaman ilçesi açıklarında motor aızası yapan lastik bot içindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA