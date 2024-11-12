FETÖ'den Aranan İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den Aranan İki Şahıs Yakalandı

FETÖ\'den Aranan İki Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ suçlamasıyla aranan iki kişi polis operasyonuyla tutuklandı.

12.11.2024 15:24
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Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarından hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgüt içerisinde sözde Bölge Öğretmeni olarak görev yapan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y., kent merkezinde polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Ekipler bir başka operasyonda ise örgüt üye olma suçundan 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahısta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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