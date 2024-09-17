FETÖ Operasyonu: 41 Gözaltı

3.Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 36, HTS analiz çalışmaları ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 5 olmak üzere toplam 41 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alındı. - ANKARA