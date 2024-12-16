Finike'de Denizin Rengi Değişti - Son Dakika
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Finike'de Denizin Rengi Değişti

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Finike'de sağanak sonrası deniz çamur rengine döndü, evlerde su baskınları yaşandı.

16.12.2024 15:06
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Sağanak sonrası deniz çamur rengine dönüştü

Finike'de dün gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerden gelen suların karıştığı denizi çamur rengine dönüştürdü

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen suların döküldüğü, deniz çamur rengine dönüştü.

Dün gece Antalya'nın batı ilçelerinde etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesinde çok sayıda ev ve seralarda su baskını yaşanırken, Finike'de ise Finike Liman'ı ve Gökliman Plajı'nda denizin rengi, sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen sularla birlikte çamur rengine dönüştü. Kahverengi rengin Gökliman Plajı'nda daha etkili olduğu gözlenirken, Finike Limanı'nda da denizin rengi ikiye bölündü.

Her iki bölgedeki bu durum dron kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Finike'de Denizin Rengi Değişti - Son Dakika

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