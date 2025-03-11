Firari Hırsız Bursa'da Yakalandı

Firari hırsız kameraya yakalandı...Hangi kartı denese ret cevabı aldı

15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Çaldığı aracı satıp, yurt dışına kaçacaktı, polis o şüphelinin planını bozdu

Akaryakıt istasyonunda yakıt aldı, parası çıkmayınca kimliğini verdi

BURSA - Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheli, cezaevine girmemek için çaldığı aracı satıp yurt dışına kaçmayı planlıyordu. Polis, o şüphelinin planını 1 günde bozdu. Firari hırsızın yakıt almak için yanaştığı istasyonda parası çıkmayınca kimliğini kasaya bıraktığı öğrenildi. Kredi kartlarının ret cevabı vermesi ve zanlı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da çok sayıda suç kaydı bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Adem E., Nilüfer ilçesinden çaldığı araçla kayıplara karıştı. Aracını bulamayan mağdur kişi ise 112 ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Onlarca kamera çalışması yapan ekipler, izini sürdüğü hırsızın akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı tespit etti. Şüphelinin kimliğini tespit etmek için istasyona giden ekipler, çalışanlarla konuştuğunda, hırsızın yakıt aldığını, parası çıkmadığı için idareten kimliğini kasaya bıraktığını öğrendi.

Kimliği belirlenen hırsız, 1 gün geçmeden araçla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Adem E.'nin çaldığı aracı satıp, sağladığı kazanç ile yurtdışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.