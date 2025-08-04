Firariler Konya\'da Yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan ve cezaevinden firar eden 2 şahıs, saklandıkları iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. ve İ.Ç.'nin Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tesisler Sokak'ta bulunan bir sanayi dükkanında saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin etrafını sararken, polisi fark eden firari şahıslar çatıya çıkarak başka bir iş yerine kaçtı. Bunun üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis, çevredeki 10 farklı iş yerini tek tek aradı. Kısa süren arama sonucunda M.C. ve İ.Ç.'nin saklandığı yer tespit edilerek her iki şahıs da yakalandı. Gözaltına alınan firariler, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri tamamlanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar, işlemlerinin ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince cezaevine teslim edildi. - KONYA