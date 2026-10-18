Fırtına sonrası batan Kuzey Yıldızı teknesi Zonguldak Ereğli\'de kurtarıldı

Fırtına sonrası batan Kuzey Yıldızı teknesi Zonguldak Ereğli'de kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bozhane mevkiindeki çekeklerde fırtınanın ardından batan Kuzey Yıldızı adlı teknenin kurtarılması için yürütülen çalışmalar sona erdi. Operasyonda ölen ya da yaralanan olmazken, teknenin büyük bölümünde hasar tespit edildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fırtına sonrası Bozhane mevkiindeki çekeklerde batan "Kuzey Yıldızı" adlı gemiyi kurtarma çalışmaları tamamlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Karadeniz Ereğli ilçesi Bozhane mevkiinde bulunan çekeklerde, bölgede etkili olan fırtınanın ardından "Kuzey Yıldızı" adlı tekne battı. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kurtarma operasyonu tamamlanırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Teknenin büyük bir bölümünün hasar gördüğü ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
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