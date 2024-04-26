Fiziksel engelli genç gölette boğuldu

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Fiziksel engelli genç girdiği gölette boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 25 yaşında ki fiziksel engelli genç girdiği suda boğuldu

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre fiziksel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Durdu öğle saatlerinde yanında kimsenin olmadığı sırada serinlemek amacıyla girdiği su birikintisinden çıkamayarak, boğuldu.

Uzun bir zaman haber alınmayan Mustafa Durdu'a ait elbiselerin su birikintisi yanında bulunması üzerine köylüler kendi çabalarıyla suda genci arama çalışması başlattı. Mustafa Durdu'ya ulaşamayan yakınları olay yerine Jandarma ve AFAD'tan yardım istedi. Olay yerine arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Su birikintisinde yapılan arama çalışmaları sonucu Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgi inceleme başlatıldı.