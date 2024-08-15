Florya'da düğün konvoyu trafiği durdurdu - Son Dakika
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Florya'da düğün konvoyu trafiği durdurdu

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İstanbul E-5 Karayolu Florya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği durdurup halay çekerek aksamaya neden oldu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15.08.2024 11:19
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E-5 karayolu Florya'da konvoydan inip halay çeken grup trafiğin durmasına neden oldu

İSTANBUL - İstanbul E-5 Karayolu Floraya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Trafiğin aksamasına neden olan grubun o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay önceki gün E-5 karayolu Florya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kalabalık bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmeye başladılar. Diğer araçların sürücülerini düşünmeden eğlenmeye devam eden grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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