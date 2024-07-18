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Foça'da makilik alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, askeri yerleşkede de etkisini sürdürerek devam etti. Alevler, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.