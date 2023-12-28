- Galerici cinayetinden "Daltonlar" çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de galerici Sertaç Çelikli motosikletli bir saldırgan tarafından öldürüldü. Galericinin "Sana 5 milyon ceza kestik" diyen Daltonlar çetesi tarafından parayı vermemesi üzerine öldürüldüğü iddia edildi. Çelikçi'yi öldüren zanlıların kaçtıkları anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay 6 Kasım'da saat 19.40 Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana gelen geldi. İddiaya göre işyerinden çıkarak evinin önüne gelen

galerici Sertaç Çelikçi (36), aracından inerek evine doğru yürüdüğü sırada motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Genç adam ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çelikçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüpheli şahsın olaydan sonra arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli suç ortağının motosikletine binerek birlikte kaçtığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 adet kovan bulundu.

Cinayetin detayları ortaya çıktı

Olaydan bir hafta 6 kişi Sertaç Çelikçi'nin kardeşiyle birlikte işlettiği galericiye geldi ve Sertaç Çelikçi'ye "Sen Daltonlar'ın adını kullanarak Y.A.'ya tehdit mesajı göndermişsin. Sana 5 milyon ceza kestik" dedi. Sertaç Çelikçi ise gruptakilere, kimseye borcu olmadığını ve parayı vermeyeceğini söyledi. Bu sırada Daltonlar çetesinin yurtdışında olduğu belirtilen yöneticisi Beratcan Gökdemir gruptakilerden biri ile görüntülü konuşma yaparak "öldürün" talimatı verdi. Talimatı alan çete üyeleri tehditler ederek oradan ayrıldı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri firarilerin yakalanması için operasyon yaptı

Olayın ardından adeta iz süren polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Olayda silah kullanan firari şüphelilerin kaldıkları yere baskın yapıldı. Adreste yapılan kontrollerde 1 adet 9 mm tabanca ve 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile toplamda 61 adet fişek ele geçirildi. Olaya karışan 4 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Sertaç Çelikçi'yi öldüren zanlıların kaçtıkları anlar kameraya böyle yansıdı.