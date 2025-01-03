Gasp girişiminde bıçaklama: 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gasp girişiminde bıçaklama: 3 zanlı yakalandı

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Kocaeli'de tır sürücüsünü bıçaklayarak akaryakıt gasp etmeye çalışan 3 zanlı yakalandı.

03.01.2025 17:19
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Gasp etmeye çalıştıkları tır sürücüsünü bıçaklayan zanlılar yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıtını gasp etmeye çalıştıkları tırın sürücüsünü bıçaklayan 3 zanlı yakalandı.

Olay, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelerek araçtaki akaryakıtı gasbetmek istedi. Tırın şoförü E.I.'nın direnmesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandı. Darp edilerek boynundan bıçaklanan E.I., tırına binip olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafe yol kat eden E.I., TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine gitti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E..I. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren O.H., F.K. ve H.K'yı gözaltına aldı. Şüpheli şahısların çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gasp girişiminde bıçaklama: 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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