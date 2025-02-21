Gaspçı Kardeşin Oğlu Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Gaspçı Kardeşin Oğlu Tehdit Ediyor

Adana'da gasp suçundan tutuklanan Sedat G.'nin oğlu, ablası ve eniştesini tehdit ediyor.

21.02.2025 18:46
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Kendisini gasp eden kardeşi tutuklanınca davul zurna çaldırmıştı, şimdi oğlu tehdit ediyor

ADANA - Adana'da 23 sene önce cinayetten cezaevine giren, tahliye olduktan sonra ise eniştesi ve ablasının 300 bin lirasını 'Bana cezaevinde bakmadınız' diyerek gasp eden saldırgan yeniden tutuklandı. Ablası ve eniştesi, duruşmanın ardından adliye önünde davul zurna çaldırıp kutlama yaptı. Çifti, bu seferde cezaevindeki kardeşlerinin oğlu tehdit ediyor.

Adana'da 2001 yılında evine icra gelen iş adamı Sedat G. (62), avukat Savaş Bedir ve İcra Memuru Hasan Fındıl'ı tabancayla öldürüp cezaevine girdi. 2 sene önce tahliye olan Sedat G., tahliye olduğu dönemde ablası ev kadını Serpil Şahin'in eşi Ahmet Şahin'in babası hayatını kaybetti. Babasının ölümü üzerine Şahin'e 300 bin lira miras kaldı.

'Bana cezaevinde bakmadınız deyip ceza kesti'

Eniştesine miras kaldığını öğrenen Sedat G., iddiaya göre, eniştesini taziye evinden alıp ölen kardeşi Vedat G.'nin Akkapı Mezarlığı'ndaki kabri başına götürdü. Burada silah zoruyla video çeken Sedat G., ardından eniştesi ve ablasına miras kalan 300 bin lirayı, 'Bana cezaevinde bakmadınız' diyerek gasp etti.

Şahin ailesi Sedat G.'den şikayetçi olurken 21 Mayıs 2024'te İHA'nın 'Katil 22 sene sonra cezaevinden çıkıp 300 bin lira gasp etti iddiası' haberinin ardından Sedat G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutukluluk hali devam etti, davul zurna çaldırdı

18 Şubat'ta Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, Sedat G.'nin 'Yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verip davayı ileri bir tarihe erteledi. Ahmet ve Serpil Şahin çifti ise adaletin yerini bulmasına sevinirken adliye çıkışı davul zurna ile kutlama yapıp o anları sosyal medyada paylaştı.

"Elim kan kokuyor diyerek bizi tehdit etti"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Serpil Şahin, "300 bin lira bizden tehditle para aldı. 22 sene cezaevinde kaldım size de bunu ödeteceğim. Açım, elim kan kokuyor diyerek bizleri hep tehdit etti. Benim çocuğum okula gidemedi. Geçtiğimiz günde mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verince sevincimizden davul zurna çaldırdık. Ancak tehditler devam ediyor. Bu seferde Sedat G.'nin oğlu Vedat dışarıda. Bana duruşma sonrası tükürdü. Bir sürü tehdit etti. Şikayetçiyim, biz dışarı çıkamıyoruz. Olmaz olaydı öyle kardeş. İnşallah içeriden hiç çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Şahin ise sevinçlerinden dolayı davul zurna çaldırdıklarını anlatarak, "Sedat içeri girdi ama bu seferde oğlu Vedat tehditlere başladı. Biz ne yapacağız bilemiyoruz. Çok zor durumdayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaspçı Kardeşin Oğlu Tehdit Ediyor - Son Dakika

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