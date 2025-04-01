Gazeteci Talat Atilla'dan Erdal Beşikçioğlu'na Tepki: Mezarı Film Seti Olarak Kullanmak Vicdansızlık - Son Dakika
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Gazeteci Talat Atilla'dan Erdal Beşikçioğlu'na Tepki: Mezarı Film Seti Olarak Kullanmak Vicdansızlık

Gazeteci Talat Atilla\'dan Erdal Beşikçioğlu\'na Tepki: Mezarı Film Seti Olarak Kullanmak Vicdansızlık

Talat Atilla, babasının mezar taşının başka bir ismin yazılması üzerine büyük bir şok yaşadı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. dizisi çekimleri için mezarı izinsiz kullandığını belirten Atilla, durumun hesabını soracağını açıkladı.

01.04.2025 11:10  Güncelleme: 11:19
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Gazeteci Talat Atilla, "Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran, Behzat Ç. dizisiyle tanınan ve şu anda Etimesgut Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Erdal Beşikçioğlu'muş. Behzat Ç.'yi çekmek için mezarı kullanmışlar. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Talat Atilla, babasının mezarını ziyaret ettiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan babasının mezar taşı sökülerek yerine başka bir ismin yazıldığı ortaya çıktı.

Olayın Behzat Ç. dizisi çekimleri kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği anlaşıldı. Atilla, duruma sert tepki gösterdi.

"Bunun hesabını soracağım"

Talat Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir alçaklığı kim yaptıysa, kim göz yumduysa bunun hesabını soracağım. Rahmetli babamın mezar taşını sökerek başka bir kişinin ismini yazmak nasıl bir vicdansızlık? Burası dağ başı mı? Kim bu sorumsuz kişiler? Kim bu sorumsuzluğa göz yumanlar? Mansur Yavaş Bey'in dikkatine!"

"Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran Erdal Beşikçioğlu'muş"

Daha sonra yaptığı yeni bir açıklamayla olayın detaylarını öğrendiğini belirten Atilla, yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran, Behzat Ç. dizisiyle tanınan ve şu anda Etimesgut Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Erdal Beşikçioğlu'muş. Behzat Ç.'yi çekmek için mezarı kullanmışlar. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey? Babamın kabri bir çekim platosu mu? Benden izin aldınız mı? Binlerce mezar arasından benim babamın mezarını seçmeniz tesadüf mü? Sizi TV'de birkaç kez eleştirdim diye mi bu saygısızlık? Bunun hesabını meşru her zeminde soracağım."

"Neden benimle iletişime geçilmedi"

Gazeteci Atilla, olayın sorumlularına şu soruları yöneltti:

"Babamın mezarını film seti olarak kullanmadan önce neden benimle iletişime geçilmedi? Böyle bir şeye asla izin vermezdim. Bu izni kim, hangi gerekçeyle verdi? Yoksa çekimler izinsiz mi yapıldı? Olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer neden bir özür bile dilemedi? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu neden hala sessiz?"

Atilla, konuyla ilgili hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirterek, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise kendisini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aradığını söyleyerek, "Beni eski numaramdan aradığınız için görmedim. Telaştan geri dönemedim. Mezarlık konusunda haklısınız. İlgilileri arayıp sizden özür dilemelerini söyledim. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Talat Atilla'dan Erdal Beşikçioğlu'na Tepki: Mezarı Film Seti Olarak Kullanmak Vicdansızlık - Son Dakika

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